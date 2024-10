GYMNASIADE 2024 IN BAHRAIN: IL TEAM DEL “MORETTI” ROSETO VICE CAMPIONE DEL MONDO NEL BASKET

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Grande entusiasmo e soddisfazione per la rappresentativa maschile dell’Abruzzo, composta dagli studenti dell’IIS Vincenzo Moretti di Roseto (Teramo), che ha conquistato l’argento nella competizione internazionale di basket 3vs3.

Una finale emozionante ha visto la squadra, composta da Alessio Fabris, Danylo Lipskyi, Mal Tusuni e Paolo Scarpone, confrontarsi fino all’ultimo secondo, cedendo il primo posto solo al Brasile per un singolo punto allo scadere del tempo.

Il capo delegazione per l’Abruzzo, Antonello Passacantando, ha guidato la squadra attraverso un percorso che li ha visti crescere gara dopo gara, raggiungendo un traguardo prestigioso in un contesto di sana competizione internazionale. Nel corso dell’evento, la delegazione italiana ha complessivamente riportato tre medaglie, dimostrando talento, resilienza e spirito di squadra.

Secondo il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Massimiliano Nardocci: “I nostri giovani atleti, insieme agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, hanno dimostrato che il valore dello sport non si misura solo con le vittorie, ma con la capacità di vivere esperienze inclusive e arricchenti. Lo sport è palestra di vita: ogni gara è un’occasione di crescita personale e culturale che arricchisce il bagaglio educativo e umano di ciascuno, al di là del risultato finale”.

Un plauso è arrivato anche dal Dirigente dell’Ufficio V del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Giacomo Molitierno, che ha sottolineato come queste esperienze siano fondamentali per rafforzare i valori di inclusione e di impegno tra i giovani. Le giornate di gara si sono concluse con un bilancio altamente positivo per l’Italia, che oltre alle medaglie porta a casa una forte testimonianza di sportività, cultura e inclusione.