GYMNASIADE BAHRAIN 2024: TANTO ABRUZZO NELL’ITALIA GUIDATA DA ANTONELLO PASSACANTANDO

L’AQUILA – Dal 23 al 31 ottobre 2024, Manama, capitale del Bahrain, ospiterà un evento di risonanza mondiale: la “ISF Gymnasiade Bahrain 2024”, un appuntamento internazionale che coinvolgerà studenti-atleti provenienti da 72 nazioni.

La manifestazione vedrà la partecipazione di circa 6500 persone tra atleti, tecnici e dirigenti, in una celebrazione dello sport giovanile di straordinaria importanza.

Per l’Italia, la rappresentanza sarà guidata da Antonello Passacantando, nominato capo delegazione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il vice capo delegazione Lorenzo Bettinelli e il medico ufficiale, professor Francesco Bizzarri.

Il professor Passacantando non è nuovo a questo ruolo: già in passato ha guidato la squadra italiana in altre competizioni mondiali studentesche, portando con sé esperienza e competenza. Il suo compito sarà quello di coordinare la partecipazione degli atleti italiani e dei rispettivi istituti scolastici che rappresenteranno il Paese.

Le discipline e le scuole italiane partecipanti

L’Italia si presenterà con una selezione delle scuole vincitrici delle finali nazionali, svoltesi durante lo scorso anno scolastico. Queste scuole hanno guadagnato il diritto di partecipare ai Mondiali Studenteschi nelle seguenti discipline:

Basket 3×3

Maschile: IIS Moretti di Roseto degli Abruzzi (Teramo)

Femminile: IIS da Vinci di Treviso

Tennistavolo

Maschile e femminile: IIS F. Angeloni di Terni

Danza sportiva

IIS C. Glorioso di Montecorvino, (Salerno)

IIS B. Croce di Oristano

Un’occasione per valorizzare lo sport a scuola

La partecipazione dell’Italia alla Gymnasiade non rappresenta solo un evento sportivo ma, anche, un’occasione per riflettere sull’importanza dello sport nelle scuole. Insegnare ai giovani a confrontarsi nelle discipline sportive non solo contribuisce alla loro salute fisica, ma sviluppa anche valori fondamentali come la disciplina, la collaborazione, la competizione leale e il rispetto per gli avversari.

Lo sport scolastico offre un’opportunità unica di formare non solo gli atleti del futuro, ma cittadini consapevoli e capaci di affrontare le sfide della vita con determinazione e spirito di squadra. Eventi come la Gymnasiade rappresentano un ponte tra l’educazione scolastica e la crescita personale, mostrando come l’integrazione tra studio e sport possa arricchire il percorso formativo degli studenti.

Con la guida di Antonello Passacantando, l’Italia è pronta a lasciare il segno in questa edizione dei Mondiali Studenteschi, dimostrando come il talento e la dedizione possano emergere anche grazie al fondamentale ruolo delle scuole e degli insegnanti.