HABITAT: A SANTO STEFANO DI SESSANIO VERNISSAGE DELLA MOSTRA D’ARTE DI NICOLÒ GUARRACI

L’AQUILA – A Santo Stefano di Sessanio, in piazza Municipio, a pochi passi da piazza Medicea, si terrà sabato alle ore 16:00 il vernissage della mostra personale dell’artista Nicolò Guarraci, dal titolo Habitat, con inaugurazione. La mostra resterà aperta al pubblico per tutto il mese di ottobre.

L’esposizione è una selezione mirata di opere inedite tra cui tele, disegni e opere materiche.

E stato detto dell’artista, le cui opere sono state esposte in diverse collettive e mostre in Italia, e si trovano in varie collezioni private. “la sua poetica è una narrazione viscerale di batticuori, vicissitudini e amore per la natura, interamente incentrata sulla valorizzazione del cambiamento umano e sulla trasformazione, esplorando il punto esatto in cui la filosofia artistica incontra i valori più disperati dell’esistenza.

​Nicolò Guarraci, nato a Cremona nel 1979, e cresciuto a Piacenza, ha sviluppato un percorso formativo come perito agrario (dettaglio che sottolinea il suo legame con la natura e il recupero della terra). Da tre anni si è trasferito e ha scelto di stabilire il suo lavoro artistico a Fontecchio, in in provincia dell’Aquila, dove opera e sviluppa la sua ricerca etica sull’arte del recupero.

​”Il nucleo centrale della mia scelta radicale è vivere e operare a Fontecchio da tre anni – dice l’artista -. Questa scelta ha cementato la mia dedizione all’arte del recupero, utilizzando specificamente materiali provenienti dalle case terremotate e dalle ricostruzioni in Abruzzo, non come scarto, ma come potenti veicoli di memoria che testimoniano una profonda rinascita e la capacità umana di resistere. Questo processo eleva il detrito a una dignità assoluta, un simbolo di rinnovamento che le testate attente al sociale sapranno cogliere”.

​Un ringraziamento speciale dell’artista è rivolto a Ovino, bottega di prodotti tipici locali di Santo Stefano di Sessanio che “ha generosamente fornito i propri spazi espositivi, rendendo possibile l’evento e dimostrando l’importanza del supporto della comunità locale all’arte”.

