HACKER ASL L’AQUILA: PIETRUCCI, “SANITA’ IN GINOCCHIO, E LIRIS SI SPARA LE POSE CON GLI ARROSTICINI”

L’AQUILA – “Stride, e fa riflettere, vedere che in giorni in cui la sanità aquilana è in ginocchio a causa dell’attacco degli hacker, il senatore aquilano di Fratelli d’Italia Guido Liris, che è pure medico, assieme al suo collega di partito, Giovanni Donzelli, si spara le pose con gli arrosticini in mano a Fossacesia, alla partenza del giro d’Italia, come del resto sta facendo il presidente della Regione, Marco Marsilio e i suoi sodali”.

A confermare che l’emergenza negli ospedali e presidi sanitari con i server fuori uso, e buona parte delle prestazioni in tilt, rallentate, rimandate sine die, diventa anche materia di scontro politico senza esclusione di colpi, è l’attacco nella conferenza stampa di oggi, del consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci, al concittadino e senatore Liris, medico e che durante l’emergenza acuta del covid, quando era assessore regionale al Bilancio, voleva tornare in corsia a dare manforte.

Pietrucci in conferenza stampa ha in particolare stigmatizzato un foto di Liris e Donzielli con le “rostelle” in mano, giudicando “vergognoso”, nel pieno di questo dramma che stanno subendo medici, infermieri e pazienti, che nessun esponente di centrodestra in Regione e in parlamento, proferisce favella, e si è chiuso in un silenzio assordante”

Ha poi commentato su facebook, prendendosela questa volta con Marsilio: “Marsilio & sodali si fanno i selfie e cene di gala e si pavoneggiano di aver ‘letteralmente comprato’ tre tappe del giro d’Italia, la cosa più banale al mondo. Basta che paghi. Ma si disinteressano e tacciono su quanto sta accadendo alla Asl dell’Aquila. Intanto nella nostra provincia non si possono fare analisi e altri esami diagnostici, da diverse settimane, su malattie dove la tempestività della diagnosi è vitale per la cura. E da Regione Abruzzo, Provincia e Comune dell’Aquila tutti zitti. Per la vostra inerzia e i guai che avete combinato in questi anni, meritate di tornarvene a casa e saltare un turno come nel gioco dell’oca”.