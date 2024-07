“HAI CORONATO IL TUO SOGNO”: LO SPOLTORESE GIORDANO RENZETTI SI LAUREA ALL’UNIVERSITA’ “D’ANNUNZIO”

PESCARA – “Se avete fiducia in voi stessi, ispirate fiducia agli altri. Sagge le parole di Johann Wolfgang Goethe, parole che in questa giornata speciale sono il tuo abito migliore, in particolare quello che hai indossato per coronare il tuo sogno e conseguire la laurea che tanto desideravi e forse tu che sei un lavoratore instancabile, un padre affettuoso ed un grande sognatore e amante del mare e delle sue bellezze lo vedevi come un traguardo troppo lontano, ed invece la tua costanza, la tua dedizione e tanti sacrifici ti hanno sostenuto in questo”.

Le dedica, sincera ed affettuosa, porta la firma della giornalista Alessandra Renzetti ed è dedicato a suo fratello, il 37enne Giordano Renzetti, geometra nel Comune della sua Spoltore (Pescara), fresco di laurea – questa mattina – in Professioni tecniche per l’edilizia ed il territorio presso il Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università “d’Annunzio di Pescara.

La tesi, dal titolo “Il Responsabile unico di progetto nel codice dei contratti pubblici (D.Lgs 31 Marzo 2023, n. 36)”, ha come relatrice la professoressa Vera Fanti.

“Oltre alla soddisfazione di aver raggiunto il desiderato obiettivo – scrive la sorella Alessandra – c’è anche la soddisfazione di aver tagliato il nastro in questa prima sessione di laurea di questo nuovissimo corso professionalizzante, insieme ad altri quattro dottori in materia, con i quali ci si congratula”.

“Dirti che siamo orgogliosi di te sarebbe scontato, motivo per cui ti auguriamo di credere sempre in te e di andare avanti nella continua ricerca di soddisfazioni nel corso della tua vita. Congratulazioni, Dottore! Da mamma, papà, da me, dai tuoi piccoli Annachiara e Thomas Maria, Giorgia e Gianluca, Tiziana ed Elio, tutti i tuoi amici, i parenti e quanti oggi hanno sfidato il caldo per vederti trionfare!”, conclude la dedica al suo amato fratello Giordano la giornalista Alessandra, che in passato ha lasciato il segno anche su AbruzzoWeb.it.

A Giordano Renzetti i complimenti da parte della redazione del nostro giornale.