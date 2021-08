HAI MAI ANNUSATO UN FIORE: A CASTEL DI IERI PRESENTAZIONE LIBRO DANIELA DI BARTOLO

CASTEL DI IERI – Continua il viaggio di Daniela Di Bartolo e del suo libro Hai mai annusato un fiore di lunaria? Di bellezza, cura ed essenzialità – edito da Ester- che vedrà come nuova tappa del viaggio Castel Di Ieri (AQ).

Il luogo scelto per la presentazione del libro ha un sapore diverso per l’autrice, per la quale Castel di Ieri è sinonimo di origini e di legame profondo con la terra e con il territorio e con le donne che hanno composto e compongono la sua stirpe e la sua formazione.

Un’occasione per condividere con l’autrice non solo la delicatezza del diario fotografico realizzato durante il primo lockdown, ma anche (e soprattutto) parte della sua storia personale, così viva e presente in ogni racconto e in ogni gesto.

L’incontro si terrà mercoledì 1. Settembre alle ore 17:30 presso il Parco Polifunzionale “6 Aprile 2009”, al quale parteciperanno, accompagnando Daniela nel racconto della suggestiva storia che ha visto la nascita del libro, il sindaco di Castel di Ieri Fernando Fabrizio, l’assessora Michela Fabrizi e la moderatrice Liana Moca.

L’evento si terrà nel pieno rispetto delle normative vigenti anti covid.