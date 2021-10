HALLOWEEN, AL BAR EL GRINGO DI PICENZE FESTA A TEMA HORROR ZONE: NOTTE DA BRIVIDO TRA MOSTRI E MAGIA

BARISCIANO – In occasione della ricorrenza di Halloween, il bar El Gringo, situato a Picenze di Barisciano (L’Aquila), farà da cornice scenografica per una serata a tema Horror zone.

L’appuntamento è per stasera, 31 ottobre, dalle ore 20 in poi, per un evento all’insegna di brividi e terrore, messa a punto dai titolari del locale Massimiliano e Barbara nei mimimi dettagli.

Una festa da brivido tra streghe, spettri e mostri, tra gli allestimenti macabri realizzati in collaborazione con Angelo Taffo, le musiche del dj Simone Mosca, e l’angolo dedicato make up della truccatrice Martina Turco.