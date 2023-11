HANANE E’ MALATA TERMINALE, UNA COLLETTA PER RIPORTARLA A CASA

SAN BENEDETTO DEI MARSI – Hanane, malata terminale di cancro, grazie alla solidarietà della comunità italiana e marocchina di San Benedetto dei Marsi (L’Aquila), potrà tornare a casa in Marocco da sua figlia.

Lo rende noto il sindaco Antonio Cerasani.

“Hanane aveva il sogno di tornare e di passare il resto della sua vita insieme a sua figlia di 5 anni, che vive in Marocco insieme alla sua famiglia. La donna vive qui in Italia ma dalla malattia non è più riuscita a tornare a casa. È bastato un post sui social, pubblicato 15 giorni fa per far sì che tutta la comunità si attivasse dando il loro contributo economico per far realizzare questo sogno”.

Hanane è ricoverata nell’hospice di Pescina, a pochi chilometri da San Benedetto dei Marsi, e finalmente partirà lunedì; oggi è arrivato l’okay da parte di tutti gli uffici, sarà trasportata in aeroporto e con un volo speciale in poche ore tornerà a casa. Sarà accompagnata gratuitamente durante tutto il viaggio dall’infermiere Luca Trapasso.

“Un grazie infinito, – conclude Cerasani – soprattutto, a coloro che con un piccolo gesto hanno permesso di realizzare questo bellissimo sogno ad una mamma, un sogno profondo, quello di riabbracciare sua figlia”.