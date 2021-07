HOCKEY IN LINEA, A SETTEMBRE CAMPIONATI DEL MONDO A ROCCARASO; DA REGIONE 400MILA EURO

L’AQUILA – I campionati mondiali di hockey in linea si svolgeranno a settembre a Roccaraso. A darne notizia è l’assessore regionale al Bilancio e allo Sport, Guido Liris, alla luce dell’approvazione, in consiglio regionale, della norma che dà copertura finanziaria all’iniziativa.

“Grazie a un certosino lavoro tecnico e politico – spiega Liris – il mio assessorato è riuscito a reperire, nelle pieghe del bilancio, i fondi necessari, 400.000 euro, per organizzare questo ulteriore grande evento per l’Abruzzo. Un lavoro al fotofinish, portato avanti in pochissimi giorni visto che la competizione era stata assegnata alla Colombia, che ha dovuto rinunciare per le gravissime conseguenze delle tensioni civili in corso.

“In pochissimo tempo è stato necessario dare la disponibilità dell’Italia e dell’Abruzzo e, ovviamente, di Roccaraso. I soldi saranno immediatamente disponibili. Si tratta di un traguardo prestigioso, a cui il presidente Marco Marsilio teneva molto”.

“Un ringraziamento speciale va al comitato organizzatore, nella persona di Sabatino Aracu, presidente World Skate. Ringrazio la maggioranza per il pieno supporto offerto all’operazione, ma anche l’opposizione che ha inteso convergere lavorando in sinergia. Siamo certi che questa ulteriore grande vetrina per l’Abruzzo consentirà di segnare un altro passo sulla strategia della piena ripartenza del territorio che avrà modo, ancora una volta, di mostrare le sue bellezze e le sue specificità al mondo intero”.

