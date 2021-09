HOCKEY INLINE ROCCARASO, GLI AZZURRI LOTTANO MA ARRIVA SCONFITTA CONTRO IL CANADA

ROCCARASO – Dopo la prova maiuscola di ieri contro la Francia, battuta per 4 a 1, arriva una sconfitta per l’Italia di coach Luca Rigoni.

Nel match serale della seconda giornata del torneo maschile, il Canada di Dave Hammond e Thomas Woods, batte gli azzurri con il punteggio di 4 a 2. I canadesi, tra le squadre favorite per l’oro, hanno nel roster giocatori tra i più forti al mondo, vere star dell’hockey inline.

“Il team è giovane – ha detto l’allenatore italiano – ci siamo preparati bene e siamo concentrati per dare tutto quello che abbiamo. La squadra ha voglia di mettersi in mostra, al di là del risultato. Possiamo crescere durante il torneo”.

Nonostante la sconfitta gli azzurri hanno tirato fuori una prova di carattere, contro una formazione più esperta, venuta a Roccaraso per conquistare la medaglia più pesante.

“Stiamo bene qui in Abruzzo, siamo un gruppo unito – ha sottolineato il giovane capitano dell’Italia, Tobia Vendrame – Le belle partite come quella di ieri ci aiutano sicuramente ad esserlo di più. Siamo molto concentrati sui match in questo mondiale. Bello ritrovare tanti compagni con cui ho giocato anche con le squadre di club, tra i più forti al mondo, come Patrik Sebek e Marek Loskot, della Repubblica Ceca”.

Negli altri incontri di giornata la Spagna ha battuto la Colombia per 2 a 1, bissando la vittoria di ieri contro la Svizzera. La Repubblica Ceca, altro team in corsa per la medaglia d’oro, si è imposta per 8 a 3 sulla Svizzera.

Martin Fiala e Marek Loskot tra i migliori dell’incontro vinto dai cechi. Argentina battuta 1 a 0 dalla Namibia che rimane a punteggio pieno, dopo la vittoria di ieri sull’India. La Lettonia, nel gruppo C, continua il suo cammino con un’altra bella prestazione, rifilando un netto 7 a 1 al Messico. Tripletta per i lettoni di Kristers Bormanis.

Nelle gare della mattina, Chinese Taipei batte la Polonia 4 a 2. India – Germania finisce 19 a 0 per i tedeschi. Slovacchia – Francia chiude la seconda giornata. Domani altra sfida impegnativa per l’Italia, contro la Slovacchia, alle 19.