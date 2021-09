HOCKEY INLINE ROCCARASO: L’ITALIA IN CAMPO CONTRO IL CANADA

ROCCARASO – Dopo la prova maiuscola di ieri contro la Francia, battuta 4 a 1, l’Italia di coach Luca Rigoni dovrà vedersela oggi con il Canada, tra le favorite per la conquista dell’oro. I canadesi hanno nel loro roster giocatori del calibro di Dave Hammond e Thomas Woods, tra i più rappresentativi a livello mondiale.

“Il team è giovane – ha detto l’allenatore italiano – ci siamo preparati bene e siamo concentrati per dare tutto quello che abbiamo. La squadra ha voglia di mettersi in mostra, al di là del risultato. Possiamo crescere durante il torneo”.

Nel primo match del pomeriggio la Spagna ha battuto la Colombia per 2 a 1, bissando la vittoria di ieri contro la Svizzera.

La Repubblica Ceca, altro team in corsa per la medaglia d’oro, si è imposta per 8 a 3 sulla Svizzera. Martin Fiala e Marek Loskot tra i migliori dell’incontro vinto dai cechi.

Argentina battuta 1 a 0 dalla Namibia che rimane a punteggio pieno, dopo la vittoria di ieri sull’India.

La Lettonia, nel gruppo C, continua il suo cammino con un’altra bella prestazione, rifilando un netto 7 a 1 al Messico. Tripletta per i lettoni di Kristers Bormanis e bella partita di Davis Sprukts, autore di tre assist.

Nelle gare della mattina, Chinese Taipei batte la Polonia 4 a 2. India – Germania finisce 19 a 0 per i tedeschi. Slovacchia – Francia alle 20.45 chiuderà la seconda giornata. I francesi cercheranno il riscatto dopo la sconfitta di ieri per mano azzurra.