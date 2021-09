HOCKEY INLINE ROCCARASO, NEL TORNEO MASCHILE PARTONO BENE CANADA E REPUBBLICA CECA

ROCCARASO – Inizia con una vittoria il Mondiale del Messico che batte, nel quarto incontro di giornata del torneo maschile, Cina Taipei per 2 a 1.

Il Canada conferma il pronostico della vigilia, imponendosi per 6 a 3 sulla Slovacchia, nel suo primo incontro della manifestazione.

Per i canadesi bella prova di Brendan Baumgartner che realizza una doppietta e di Thomas Woods, uno dei più importanti giocatori del torneo, autore di tre assist. In gol anche l’altra star della manifestazione, Dave Hammond.

Prova di forza della Repubblica Ceca con il netto 4 a 0 sulla Colombia. Marek Loskot apre le marcature al 4 minuto e poi serve l’assist per l’ultima rete dei cechi.

A partire dalle 19 gli ultimi due incontri di questa prima giornata.

L’esordio dell’Italia contro la Francia e poi quello della Spagna che affronterà la Svizzera a partire dalle 20.45. Nei primi incontri disputati questa mattina, invece, vittoria della Lettonia sulla Polonia per 12 a 2, nel gruppo C. Nel secondo match di giornata la Namibia ha battuto l’India per 20 a 0 nel gruppo D. Nello stesso girone, secco 3 a 0 dell’Argentina sulla Germania.