HOCKEY INLINE ROCCARASO: TERMINA CON UN SESTO POSTO IL MONDIALE DELL’ ITALDONNE

ROCCARASO – Termina con un sesto posto il Mondiale delle ragazze italiane guidate da coach Mirko Ceschini.

Al Palaghiaccio di Roccaraso le argentine battono le azzurre con il punteggio di 3 a 0.

Doppietta di Abril Bendinelli su assist di Leana Villagra e terza marcatura di María Ignacia Reina su assist di Lucila Soto.

Nell’altra partita valevole per il 7° posto ad imporsi è il Messico sulla Lettonia per 2 a 0. Alla fine del match la sorpresa per il capitano delle messicane Tania Alvarez. Il difensore della squadra senior maschile, Luis Gerardo Valencia, che disputerà le partite nei prossimi giorni, è entrato in campo chiedendole la mano.

In serata gli ultimi due incontri che decreteranno le medaglie. Usa – Colombia per il bronzo e Spagna e Francia per l’oro.