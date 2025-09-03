HOCKEY SU PRATO: LA ASD CITTA’ DELL’AQUILA PROTAGONISTA AL TORNEO INTERNAZIONALE DI POTENZA PICENA

L’AQUILA – Sarà un weekend all’insegna dello sport e della passione per l’hockey quello in programma a Potenza Picena nei giorni 5, 6 e 7 settembre, dove la società Asd Città di L’Aquila prenderà parte a un prestigioso torneo internazionale giovanile di hockey su prato.

Il club aquilano scenderà in campo con le categorie Under 8, Under 10, Under 14 e Under 16, confermando il grande impegno nella crescita dei propri giovani atleti e nella promozione di una disciplina in forte sviluppo anche nel capoluogo abruzzese.

Presidente della compagine è Christian Corrado, tecnico Federale Antonella Giuliani, preparatore atletico Gabriele Maisto, supporto tecnico Fabio D’Innocenzo.

“Saranno tre giornate intense di gare, confronto e amicizia – afferma il presidente Corrado -, che offriranno ai giovani della provincia dell’Aquila una straordinaria occasione per misurarsi con coetanei di altissimo livello, vivendo un’esperienza formativa sia sportiva che umana. L’ASD Città di L’Aquila, con orgoglio, porterà in alto i propri colori in un contesto internazionale, continuando a rappresentare un punto di riferimento per la crescita dell’hockey su prato nel territorio aquilano”.

La manifestazione vedrà la partecipazione di ben 15 società provenienti da tutta Italia e dall’estero, per un totale di oltre 600 tra atleti, tecnici, accompagnatori e genitori. Un vero e proprio festival dell’hockey giovanile, che trasformerà Potenza Picena in un palcoscenico internazionale. Ecco le società partecipanti, oltre alla Asd Città di L’Aquila: Bad Lake di Genova, AZ H Team di Avezzano, Cus Cube – Brescia 🇮🇹, HC Avezzano, Hcc Butterfly di Roma, Hc Genova, Hc Mogliano di Mogliano, Hc Potenza Picena, Hc Riva – Riva del Garda, Ht Bologna, Hk Concordia di Zagabria, Hk Trešnjevka di Zagabria, Hk Jedinstvo di Zagabria di Malta.