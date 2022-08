HOTEL CARLTON, CENTROSINISTRA: “NEL 2019 FI, CON MASCI LEADER, VOTO’ PER TRASFORMAZIONE CONDOMINIO”

PESCARA – “Nel 2019 Forza Italia, di cui Carlo Masci era segretario provinciale e leader indiscusso, votò a favore della delibera numero 55, citata da Masci, che ora consente alla proprietà dell’Hotel Carlton la trasformazione in condominio. Se Masci ha legittimamente cambiato idea rispetto al 2019 lo dica senza problemi, ma non dia la colpa ad altri. Piuttosto dovrebbe chiedersi perché proprio ora, dopo aver lanciato la caccia alle streghe ai pubblici esercizi, all’intrattenimento ed alla movida, l’hotel più prestigioso della città sceglie di trasformarsi in un condominio”.

Lo affermano in una nota i consiglieri comunali del Pd e del centrosinistra Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli.

“Se davvero vuole invertire la rotta, il sindaco Masci – sottolineano i consiglieri – chieda al rettore dell’Università ed alla Regione Abruzzo di individuare una sede alternativa per il progetto della nuova facoltà universitaria nell’ex Cofa, liberando l’ultima area libera del lungomare sud che invece così verrebbe condannata ad una prospettiva lontana da qualunque sviluppo turistico. Se ha bisogno di una mano, la città sarà pronta a fare la sua parte, purché lasci perdere ricostruzioni fantasiose e goffe e apra invece un confronto serio con i pescaresi”.