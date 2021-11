NAIADI PESCARA, GESTORI PUNTANO A 2.500 SOCI: INVESTITI 130MILA EURO, “LE RIPORTIAMO IN ALTO”

PESCARA – A oltre un mese e mezzo dalla presa in gestione delle Naiadi di Pescara da parte della Pretuziana Teramo, i numeri dell’impianto di viale Riviera Nord cominciano ad avere una buona consistenza.

Le iscrizioni sono arrivate infatti ad oltre un migliaio per i vari servizi oltre ai tesserati delle società che con i loro iscritti fanno attività sportiva nell’impianto di viale Riviera Nord.

Tra queste la Pescara Pallanuoto, il Club Aquatico che utilizzano il Palapallanuoto, lo Swing Team (nuoto sincronizzato) e altre società che praticano Triathlon e anche arrampicata.

“Stiamo lavorando per riportare in alto le Naiadi. Con la nostra società Pretuziana vogliamo anche partire con la pallanuoto femminile. In settimana riapriranno anche la Spa e il negozio interno gestiti da personale interno senza ulteriori costi. L’obiettivo – dichiara all’Ansa Domenico Narcisi, amministratore delle piscine Le Naiadi – è quello di arrivare a 2.500 iscritti. Abbiamo investito oltre 130 mila euro fino ad oggi e speriamo di sottoporre fra qualche tempo una buona gestione alla Regione per poter avere una proroga. A Teramo abbiamo puntato per la piscina ad un project financing che con le dovute proporzioni potrebbe anche riguardare in futuro le Naiadi. Vorrei se mi permettete – spiega Narcisi – ringraziare per il gran lavoro i dipendenti (tutti riassunti) e i collaboratori che hanno dato tanto in questo periodo di ripartenza”.

Intanto sono partite alle Naiadi già alcune manifestazioni di nuoto e pallanuoto. Tra queste l’ “Adriatic Cup” che si svolge per tre domeniche di fila e il “Calcaterra Challenger” (4 e 5 dicembre) Fino a Natale nei week end previsti numerosi eventi”.

È confermato infine che il Pescara Pallanuoto e il Club Aquatico giocheranno le gare di campionato al PalaPallanuoto”.