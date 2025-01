HUBRUZZO DEBATE ACADEMY: GRANDE SUCCESSO DELLA TRE GIORNI DI FORMAZIONE A PESCARA

PESCARA – Si è conclusa con straordinaria partecipazione la seconda edizione della Hubruzzo Debate Academy, promossa dalla Fondazione Hubruzzo in collaborazione con la Società Nazionale Debate Italia – Sezione Abruzzo, all’Istituto “Tito Acerbo” di Pescara, sotto la guida del formatore internazionale Joshua Varughese.

L’iniziativa, interamente svoltasi in lingua inglese, ha visto impegnati 30 studenti, 10 docenti-coach e 5 membri organizzativi della Fondazione e della Società Nazionale Debate Italia.

La tre giorni formativa ha offerto un totale di 21 ore di attività, suddivise tra laboratori mattutini (4 ore) e sessioni pomeridiane (3 ore). Al centro del dibattito, la mozione sullo spopolamento e declino demografico delle aree interne dal titolo:

“THBT countries facing a demographic winter should prioritize increasing their population (boosting immigration and birth rates) over adapting their economies (changing the production and care systems and relocating workers). I paesi che affrontano un inverno demografico dovrebbero dare priorità all’aumento della popolazione (aumentando l’immigrazione e i tassi di natalità) piuttosto che all’adattamento delle loro economie (cambiando i sistemi di produzione e di assistenza e ricollocando i lavoratori).”

Gli studenti, divisi in squadre, hanno elaborato argomentazioni e proposte per affrontare il declino demografico, con particolare attenzione allo spopolamento delle aree interne abruzzesi.

Le soluzioni e i piani d’azione emersi durante le discussioni si sono collegati al Progetto NEO (Nuove Esperienze Ospitali), promosso dalla Fondazione Hubruzzo nella Valle Subequana. Grazie a questa sinergia, la riflessione teorica e il dibattito in stile World Schools hanno trovato un riscontro reale nei progetti di rigenerazione già avviati nei borghi interni della regione.

Durante l’Academy, gli studenti hanno potuto misurarsi con tecniche di oratoria, confutazione e strategia dialettica di alto profilo, sotto la guida del formatore internazionale Joshua Varughese, che ha elogiato la qualità dei contenuti e la passione dei partecipanti.

Joshua Varughese, riconosciuto formatore e giudice a livello internazionale, ha guidato workshop e sessioni di confronto, evidenziando l’ottimo livello di preparazione mostrato dai ragazzi. La passione e la curiosità emerse durante l’Academy confermano la vitalità del movimento del debate in Abruzzo, candidando la regione come polo di eccellenza per la formazione retorica.

L’evento ha fornito una solida base anche in vista dei Campionati Nazionali di Debate in inglese (marzo 2025) e dell’Hubruzzo Debate Championship 2025 (maggio 2025).

Sergio Galbiati, presidente della Fondazione Hubruzzo: “Abbiamo assistito a una straordinaria prova di come il debate possa stimolare visione strategica e leadership giovanile. Siamo pronti a capitalizzare queste energie per dare nuovo slancio all’Abruzzo.”

Raimondo Castellucci, Direttore della Fondazione Hubruzzo: “Il collegamento diretto con il Progetto NEO ha reso i nostri studenti protagonisti non solo di un esercizio retorico, ma di un percorso concreto di sviluppo territoriale.”

La Fondazione Hubruzzo e la Società Nazionale Debate Italia continueranno a cooperare per consolidare e ampliare il movimento del debate nella regione, portando i risultati e le competenze acquisite a un livello sempre più professionale e inclusivo. L’esperienza appena conclusa rappresenta un passo importante verso un Abruzzo competitivo, aperto ai giovani e attento ai fenomeni di trasformazione sociale ed economica.