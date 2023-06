HUBRUZZO DEBATE CHAMPIONSHIP: ECCO TUTTI GLI STUDENTI PREMIATI DELL’EDIZIONE 2023

PESCARA -Nella sala Sala Figlia di Jorio della Provincia di Pescara sono stati premiati i vincitori della “Hubruzzo Debate Championship 2023” che guadagnano l’accesso alla competizione nazionale. Il tema di quest’anno è stato: ”Comunità e politiche energetiche”

Ad organizzarlo da Hub Abruzzo in collaborazione con la Società Nazionale di Dibattito Italia (Sezione Abruzzo) e l’Associazione RATI (Rete Abruzzesi per il Talento e l’Innovazione.

Il debate è confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche, tra interlocutori che sostengono una tesi a favore e una contro su un tema assegnato, in questo caso le comunità energetiche e in generale politiche energetiche con regole di tempo e di correttezza, rappresentando così un percorso formativo completo ed efficace che invita a sviluppare e mettere a frutto il pensiero critico e creativo, ad esaminare le questioni da diverse angolazioni, a ideare soluzioni innovative, ad articolare i pensieri in modo chiaro e convincente.

Questi dunque i vincitori dell’edizione 2023 della competizione che si è svolta nel Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Pescara il 6 e 7 giugno, adottando il formato del World Schools Debate (WSD), suddividendo le squadre in tre divisioni: “High School” in italiano e le due novità di questa edizione: “Middle School” in italiano e “High School” in inglese.

Per la sezione “Middle School” affermazione dell’Istituto comprensivo 10 di Pescara con gli studenti Giorgia Loreti, Riccardo Fortuna, Pasquale Daddato ed Emma De Cosmo, e con coach la professoressa Silvia Quarta.

Per la sezione “High School in italiano” ha vinto il Liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara, con la squadra “Galilei Blu” composta da Andrea Di Cintio, Claudia Lombardi, Elisa Matarrese.

Per la per la sezione “High School in lingua inglese” affermazione del Polo liceale Raffaele Mattioli di Vasto, con squadra “Mattioli Red”, composta Antonella Basilico, Giulia Cupaiolo, Anelisse Stancila, Arcangelo Stivaletta

A premiare sono stati: Enrico Marramiero, Fondazione Hubruzzo Rosanna Buono, Ufficio scolastico provinciale Pescara, Ottavio De Martinis, presidente della Provincia di Pescara

Marcello Antonelli, presidente del Consiglio comunale di Pescara, Alessandra Berghella, vicepresidente Coni Abruzzo.

“Crediamo fermamente nel potenziale della gioventù abruzzese e nel loro ruolo come leader di domani. Per la Fondazione Hubruzzo, investire nel dibattito giovanile è un modo concreto per valorizzare le competenze critiche e creative di questi giovani talenti”, ha detto Enrico Marramiero, consigliere Fondazione Hubruzzo.

Raimondo Castellucci, direttore della Fondazione Hubruzzo ha così commentato: “È essenziale coinvolgere i giovani nei dibattiti sulle politiche energetiche fondamentali, come la carbon tax, le comunità energetiche e la fusione nucleare. In questo modo, non solo forniamo alla prossima generazione, su cui ricadrà il peso delle decisioni odierne in materia di energia, le conoscenze necessarie per orientarsi in un panorama politico complesso”.

Ha aggiunto Matteo Giangrande, Direttore della Società Nazionale Debate Italia, partner nell’iniziativa: “Quest’anno abbiamo svolto il Debate tutto in presenza con una significativo aumento delle scuole partecipanti. È stata inserita anche la sezione dedicata alle scuole medie. Ringraziamo dell’ospitalità il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Pescara, che si è ritagliato un percorso di tutto rispetto nel circuito agonistico di quest’anno, conquistato la prima posizione alle Olimpiadi Nazionali in lingua inglese, ma anche i suoi singoli debaters hanno brillato conquistando i titoli di “miglior debaters” in diverse competizioni nazionali, sia in italiano sia in lingua inglese.

Il Prof. Gianluca Presutti, Presidente della sezione abruzzese della Società Nazionale Debate Italia, ricordando questi risultati, sottolinea “gli elevati standard dei debates e lo spessore dei talenti delle squadre di dibattito partecipanti, aumentando l’attesa e il prestigio dell’Hubruzzo Debate Championship 2023”.

[mqf-dynamic-pdf]