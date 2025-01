I 25 ANNI DI ARTA ABRUZZO: OGGI ALL’AQUILA RIUNIONE CONSIGLIO NAZIONALE PROTEZIONE AMBIENTE

L’AQUILA – Al via oggi a L’Aquila la due giorni per i 25 anni dell’ Arta Abruzzo, l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente

A Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale, in occasione della giornata inaugurale, si riunisce il Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente. L’importante organo collegiale, composto dai vertici di Ispra e delle Agenzie per l’ambiente di regioni e province autonome (ARPA-APPA), si confronterà su temi di rilevanza nazionale, con l’obiettivo di definire strategie condivise per affrontare le sfide ambientali più urgenti e delineare le priorità per il prossimo futuro. L’intera giornata di apertura sarà rivolta agli esperti e ai rappresentanti istituzionali. Tema portante dell’evento sarà il legame tra ambiente e salute.

Il secondo giorno, il 24 gennaio, sarà il turno di Pescara, con un incontro aperto al pubblico presso l’Ex Aurum, in Largo Gardone Riviera. I lavori saranno introdotti dal direttore generale di ARTA Abruzzo, Maurizio Dionisio, e si svilupperanno attraverso una serie di approfondimenti sui temi più attuali della sostenibilità.

Dichiara Maurizio Dionisio: “Da 25 anni Arta Abruzzo rappresenta un punto di riferimento nella tutela ambientale. Abbiamo trasformato analisi e dati in strumenti concreti per prevenire rischi e proteggere il territorio, con una visione rivolta al futuro. Lavoriamo per formare cittadini consapevoli e per garantire un domani sostenibile. Custodire il presente è il primo passo per costruire il futuro”.

Tra gli interventi di spicco: Giuseppe Bortone, presidente di AssoArpa, che analizzerà il ruolo delle Agenzie ambientali nell’intersezione tra salute e ambiente; Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia, con un focus sull’integrazione tra la giurisprudenza europea e i sistemi di prevenzione ambientale (SNPS e SNPA); Valerio Comerci (ISPRA), Giovanni Desiderio (ARTA Abruzzo) e Domenico Marino Barberio (INGV), che presenteranno un innovativo progetto idrogeochimico per monitorare le interazioni tra acque sotterranee e attività sismica.

Nel corso delle due giornate si discuterà di temi cruciali per il futuro della sostenibilità, tra cui: monitoraggio dell’antimicrobico resistenza (AMR) in ambito ambientale, con il contributo di Pierpaolo Piccone (ARTA Abruzzo) e Giuliano Garofolo (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise); il progetto Abruzzo Regione Benessere, con l’intervento di Sergio Croce (ARTA Abruzzo) e Mauro Serafini (Università di Teramo), che illustreranno strategie per promuovere salute e longevità; il biomonitoraggio dell’ozono, attraverso l’uso innovativo della Nicotiana tabacum, presentato da Donatella Rosoni (ARTA Abruzzo) ed Elisa Pellegrini (Università di Pisa); le fioriture di Ostreopsis ovata, il cui aumento è correlato al riscaldamento delle acque marine.

Focus sulle microplastiche e nuove tecnologie Grande attenzione sarà riservata al problema globale delle microplastiche nelle acque potabili. Tra le soluzioni innovative proposte, l’uso di droni per il monitoraggio ambientale e il progetto “One Water, One Health”, che promuove un approccio integrato alla gestione delle risorse idriche.