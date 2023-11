I BAMBINI INCONTRANO IL PAPA: DALL’AQUILA GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MAESTRE PIE FILIPPINI

L’AQUILA – “I bambini incontrano il Papa” nella sala Paolo VI: tra più di 7.000 bambini e ragazzi, in rappresentanza di numerosi Paesi della terra, anche gli alunni di quarta e quinta della scuola aquilana Maestre Pie Filippini con sede in via XX settembre, a L’Aquila.

“Sempre emozionante e commovente ascoltare le parole del Papa ma udire le sue parole in un mare di risate, al suono di canti di voci vive, in una sala dai tanti colori e con la semplicità che solo i bambini hanno nel vivere l’incontro con un personaggio tanto importante, ha dell’incredibile”, si legge in una nota.

“Il Papa stesso sembrava un bambino tra i bambini, nel raccontare dei suoi sogni, del sue amicizie o dei giorni in cui anche lui si arrabbia. Ma ecco poi trasformarsi in un fratello maggiore con i suoi consigli e le sue esortazioni: la pace, l’ambiente, il lavoro. Temi importanti che ha però saputo rendere ai bambini. In modo semplice e coinvolgente. E poi la preghiera. E la benedizione. Una giornata importante per i nostri piccoli. Una giornata che conferma i valori di cui l’Istituto Maestre Pie Filippini è testimone a L’Aquila e in tutto il Mondo”.