I BORGHI DEL GRAN SASSO SU LINEA VERDE DI RAI 1, APPUNTAMENTO DOMENICA 24 NOVEMBRE ALLE 12:20

L’AQUILA – Linea Verde domani, 24 novembre, alle 12.20 su Rai 1, è in viaggio tra i borghi del Gran Sasso, la vetta più alta d’Abruzzo. È l’ultimo giorno della stagione dei pascoli e tutto rievoca i pastori di dannunziana memoria. Ciascuno dei conduttori – si legge sull’Ansa – andrà alla ricerca dell’oro d’Abruzzo.

Per Peppone, si tratta dell’oro rosso dello zafferano della Piana di Navelli, una polvere preziosa racchiusa in un fiore delicato che va raccolto alle prime luci del giorno per evitare che si schiuda.

Questo è un rituale che si ripete da secoli e che coinvolge quasi tutti gli abitanti del paese. Peppone si unisce a loro nel raccolto e porta i fiori in una delle case del paese dove le signore, tra una chiacchiera e un caffè, trasformano la polvere in oro rosso.

Livio segue invece il filo dell’oro bianco: la lana. Un tempo questo materiale era la maggiore fonte di ricchezza del territorio che grazie ai suoi proventi ha permesso di costruire borghi come Rocca Calascio, Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio. Negli ultimi decenni, però, questo materiale prezioso si è trasformato in materiale di scarto. Ora sta tornando ad avere un valore economico e culturale grazie ad alcune donne molto determinate.

Livio va ad incontrarle: Rosetta che fa la pastora a Castel del Monte, Valeria che ha abbandonato la città per vivere a Rocca Calascio e la sua amica, omonima, Valeria, che le porta la sua lana, tinta e tessuta nel cuore del borgo di Santo Stefano di Sessanio. Margherita, infine, scopre l’oro blu delle acque del Fiume Tirino, uno dei corsi d’acqua più limpidi d’Europa.