“I CAMMINI DELLA PREISTORIA”: A BARETE ARRIVA LA MOSTRA ITINERANTE, “OMAGGIO ALLA NOSTRA TERRA”

BARETE – “Un momento ricco di emozioni, conoscenza e condivisione: questo progetto non è solo un omaggio alla nostra storia, ma è un atto d’amore verso il nostro territorio e un ulteriore tassello per il percorso di valorizzazione delle aree interne”.

Così il sindaco di Barete (L’Aquila), Claudio Gregori, che ha inaugurato nei giorni scorsi la mostra itinerante “I Cammini della Preistoria”, un “affascinante viaggio nelle nostre radici più antiche”, nella splendida cornice della Chiesa di San Paolo a Barete, dove resterà visitabile fino al 13 dicembre.

Presenti all’inaugurazione, tra gli altri, il senatore Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, Raffaello Fico, titolare dell’Ufficio speciale ricsotruzione Comuni Cratere Usrc, Mario Fiorentino, coordinatore della Struttura di missione Sisma 2009, i professori Gilberto Marimpietri, Marco Peresani e Jessica D’Andrea.

“Un sentito grazie a tutti i presenti, che con la loro partecipazione hanno reso questo evento ancora più speciale, al senatore Liris, sempre vicino, attento e presente alla nostra comunità; all’ingegner Fico per la sua disponibilità, competenza e l’attenzione costante dedicata a questo progetto; al consigliere Fiorentino per la vicinanza che da sempre mostra al nostro territorio; ai professori Marimpietri, Peresani e D’Andrea che con i loro racconti appassionati hanno saputo trasportarci indietro nel tempo, rendendo la Preistoria viva e vicina a noi”, conclude Gregori.