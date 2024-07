I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO: DOMANI “UNA CARMEN” IN SCENA A L’AQUILA

L’AQUILA – Per la Rassegna estiva “I Cantieri dell’Immaginario”, il Teatro dei 99 e il Nuovo Balletto Classico di Reggio Emilia presentano “Una Carmen” in scena a L’Aquila domani, 19 luglio, ore 21:30, presso la Scalinata San Bernardino con la presenza in platea dell’ étoile Liliana Cosi.

Come la versione originale, anche qui la storia è fatta di passione e gelosia e il balletto unisce accenti classici (con uso delle punte in alcuni passaggi indicativi dei ruoli femminili) ad un linguaggio più contemporaneo. L’intero spettacolo è accompagnato dalle musiche di George Bizet e lo spettatore è continuamente sollecitato ad una visione drammaturgica contemporanea a più livelli.

Il Teatro dei 99 e il Nuovo Balletto Classico intendono la cultura, e nello specifico la danza, come veicolo di coesione sociale e di resistenza alle ferite della storia, della natura e della società.

Lo spettacolo vuole rivelare al suo pubblico una storia che può essere “vera” e non solo immaginaria, dove l’azione scenica è segnata oltre che dalla bellezza dei danzatori in scena accompagnati dalla celebre musica dell’opera comique di Bizet, da momenti che fanno riflettere lo spettatore che dopo le parole del primo ministro ungherese Orbàn ascoltate all’inizio dello spettacolo portano ad una conclusione “diversa” in cui Carmen è libera da confini e barriere ma con un vissuto indelebile.

Nell’allestimento del Nuovo Balletto Classico, l’azione si svolge al confine magiaro dove un gruppo di migranti, tra cui Carmen, donna di grande bellezza in fuga dal suo Paese verso una sperata salvezza, cercano invano di oltrepassare la barriera di filo spinato che segna il confine ungherese e forzare il cordone di soldati, capitanati dal rozzo Zuniga, nelle cui fila milita l’ardente Don José. La versione di Carmen, firmata da Hektor Budlla, elabora significati e sentimenti dell’opera originale non perdendo in passionalità e impostazione drammatica. In particolare, viene smontata la figura di Carmen come sensuale sigaraia strappandola allo stereotipo dell’impenitente seduttiva trafitta per sempre dal suo amante, mutando la storia ai fatti bellici attuali. Un riferimento, quello all’attualità, è visibile sin da subito per il muro di reti metalliche con sopra una torretta d’avvistamento e filo spinato che costituiscono la scenografia. Al di là del muro di divisione, sosta un gruppo di migranti in cerca di una vita migliore che spera di riuscire a varcare la barriera.

L’impresa non è facile perché ad impedirlo sono alcuni soldati al comando di Zuniga, tra cui Don José che s’innamorerà della bella siriana Carmen, in fuga anche lei dal suo Paese. Attratto dalla sua diversità, Don Josè si avventurerà, noncurante delle conseguenze, tra i migranti per conoscere lei e la sua storia, dubbioso di obbedire all’arresto di lei e degli altri migranti. La storia si dipana seguendo una coerente drammaturgia che vedrà nascere una combattuta storia d’amore, la cui maglia è tessuta all’interno della nota struttura del racconto che vedrà l’antagonista Escamillo e la gelosa Micaela che denuncerà il suo Don Josè al comandante Zuniga facendolo arrestare. Ma lo svolgimento e l’epilogo avranno altri risvolti.

Il Nuovo Balletto Classico diretto da Rezart Stafa, Elena Casolari e Nicoletta Stefanescu, nasce nel 2016 raccogliendo l’esperienza artistica del Balletto Cosi-Stefanescu. Dal 2017, è ente riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per la Formazione Superiore e Permanente. Nei suoi primi sei anni di attività ha prodotto e fatto spettacoli e dal 2022 gestisce una Compagnia stabile che vanta un ampio ventaglio di proposte per il pubblico con spettacoli di danza classica e contemporanea; i danzatori di NBC sono quindi capaci di adattarsi a stili differenti e il gruppo eterogeneo è composto da danzatori formati proprio dalla Scuola professionale e Alta Formazione di NBC, oltre ad altri dalla Scala di Milano, Vienna, Accademia nazionale di Tirana e Mosca.

www.nuovoballettoclassico.it

solisti del Nuovo Balletto Classioco

Carmen: Martina Dall’Asta

Don Josè: Leonard Cela

Zuniga: Victor Finaurini

Michaela: Erjola Mali

Escamillo: Marco Fagioli

Soldati e Migranti: danzatori della Compagnia Nuovo

Balletto Classico

Direzione Artistica: Rezart Stafa

Direzione Artistica del Teatro dei 99

Loredana Errico

BIGLIETTI DISPONIBILI QUI:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/una-carmen

O presso il botteghino presso il Teatro dei 99.

Info e prenotazioni:

Segreteria.teatrodei99@gmail.com

•3661001323; 3337248644; 0862316578;