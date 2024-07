I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO: STASERA “IL MEGLIO DI GABRIELE CIRILLI”, IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

L’AQUILA – Dalla comicità di Gabriele Cirilli e Max Giusti, al concerto al tramonto di Danilo Rea al lago di Campotosto, passando per spettacoli teatrali, concerti jazz, commedia e lingua dei segni, fino all’omaggio al grande cantautore napoletano Pino Daniele con Enzo Decaro e Mario Rosini.

Dopo il successo delle prime due settimane prosegue a spron battuto la rassegna estiva “I Cantieri dell’Immaginario” dell’Aquila con un ricchissimo cartellone anche da questa sera a domenica prossima.

La rassegna, sotto la direzione artistica del Maestro Leonardo De Amicis, proseguirà poi fino al 6 agosto, scandita, sul palco della Scalinata di San Bernardino e dell’Auditorium del Parco, per un totale di 34 eventi e 25 giornate di spettacoli, dalla musica classica alla danza e al teatro, con concerti che vedranno la partecipazione di altri grandi nomi del panorama nazionale, come Francesco De Gregori, Fabrizio Moro, Francesco Renga & Nek.

Questa sera martedì 23 luglio, alle ore 21:30, alla scalinata di San Bernardino, dunque, in scena “Il meglio di Gabriele Cirilli”, con protagonista il comico, attore e umorista originario di Sulmona, capace di attraversare tutti i generi, dalla commedia degli equivoci al cabaret, con racconti di vita vissuta, in grado non solo di strappare risate, ma anche di toccare le corde del cuore. Lo spettacolo è a cura del Teatro Stabile d’Abruzzo.

Domani, mercoledì 24 luglio, ore 18:00, i Cantieri si spostano al lago di Campotosto, una delle due location “fuori le mura” del capoluogo, di questa edizione della manifestazione, assieme a Villa Sant’Angelo, con protagonista Danilo Rea, celebre pianista jazz che offrirà un concerto al tramonto, che si annuncia indimenticabile. A cura della Società Aquilana di Concerti Barattelli.

Sempre domani, mercoledì 24 luglio, ore 19:00, all’Auditorium del Parco l’appuntamento è con “L’amore e la musica: un viaggio emotivo”, del quartetto jazz Midnight Eclipse, composto da quattro giovani musicisti dell’Aquila, presenta un viaggio emotivo attraverso l’amore e la musica. A cura del Teatro Stabile d’Abruzzo.

Venerdì 26 luglio, ore 19:00 e sabato 27 luglio, alle ore 11:00 e alle ore 19:00, sempre all’Auditorium del Parco, sarà la volta dello spettacolo teatrale “Una marziana in città”, di Iaia Centofanti. Un’esploratrice aliena, accompagnata da un fedele animaletto alieno, precipita con la sua astronave sulla Terra. Tra mirabolanti effetti speciali e un musicista che la accompagna, scoprirà i “tesori” della Terra, coinvolgendo il pubblico in un’avventura divertente e istruttiva. A cura del Teatro Stabile d’Abruzzo.

Sempre sabato 27 luglio, alle ore 21:30, alla scalinata di San Bernardino, in scena “Bollicine” di Max Giusti, che torna a teatro con uno spettacolo brillante e confidenziale, “Bollicine”, dove racconta le sue verità più scomode e divertenti in un clima di festa. A cura del Teatro Stabile d’Abruzzo.

Domenica 28 luglio, ore 19:00 all’Auditorium del Parco, sarà invece la volta di “Je vous aime”, una performance unica nella lingua dei segni: Diana Anselmo e Sara Pranovi presenteranno una lecture che combina storytelling verbale, slides e videotestimonianze in lingua Italiana dei Segni (LIS) e VisualSign, affrontando temi come audismo, fonocentrismo e linguicismo. A cura del Teatro Stabile d’Abruzzo.

Infine, sempre domenica 28 luglio, alle ore 21:30, nella scalinata di San Bernardino, “Mille Culure”, un omaggio alla poetica del grande cantautore Pino Daniele attraverso musica e parole, con Enzo Decaro e Mario Rosini. A cura del Teatro dei 99.

La rassegna estiva del Comune dell’Aquila è organizzata in collaborazione con gli enti culturali del territorio finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) – ovvero Teatro Stabile d’Abruzzo, Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, Gruppo Emotion, Teatro dei 99, I Solisti Aquilani, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Teatro Zeta –, Accademia delle Belle Arti dell’Aquila e Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”, con il coordinamento del TSA.

È possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma Ciaotickets al seguente link: https://www.ciaotickets.com/i-cantieri-dellimmaginario.