I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO: “VENDUTI GIA’ OLTRE 5MILA BIGLIETTI, SUCCESSO APERTURA VENDITE”

L’AQUILA – “Un successo l’apertura della biglietteria della rassegna I Cantieri dell’Immaginario, in poche ore sono stati, infatti, venduti oltre 5.000 biglietti a conferma del gradimento del pubblico per gli eventi che animeranno l’estate aquilana nel mese di luglio”.

È quanto si legge in una nota.

La rassegna, promossa dal Comune dell’Aquila e coordinata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, ha un cartellone di appuntamenti che spaziano dal grande teatro, alla comicità, alla musica, alla danza, dal 4 luglio al 7 agosto, proposti dalle principali Istituzioni Culturali del capoluogo come la Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, I Solisti Aquilani, Gruppo Emotion, Teatro dei 99 e TeatroZeta.

“L’apertura delle vendite già dal mese di aprile – viene spiegato – può consentire l’organizzazione del soggiorno in città anche per spettatori che non vivono nel territorio e consentire agli operatori turistici inbound un’offerta interessante e variegata. Una novità interessante quest’anno è anche la proposta di alcune formule di abbonamento, proposte da TSA e Teatro 99, che avvalorano una politica di prezzi da sempre attenta alla possibilità di fruizione per tutti”.

Tutte le informazioni sul sito www.cantieriimmaginario.it, i biglietti sono in vendita sulla piattaforma www.ciaotickets