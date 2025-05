“I COMMEDIANTI”: LABORATORIO TEATRALE DELL’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DELL’AQUILA

L’AQUILA – Torna sul palcoscenico il Laboratorio teatrale “I Commedianti” dell’Università per la Terza Età dell’Aquila, con uno spettacolo fatto di leggerezza, profondità e divertimento.

L’appuntamento è per lunedì 19 maggio 2025, alle ore 17.00, presso il Teatro dell’Accademia di Belle Arti, in via Leonardo Da Vinci.

Lo spettacolo, dal titolo “Le storie del bar”, è diretto da Maria Cristina Giambruno e propone una selezione di testi teatrali brevi, tenuti insieme da un prologo ed epilogo tratti da “Il bar sotto il mare” di Stefano Benni, autore noto per la sua ironia e la capacità di osservare il mondo con sguardo acuto e disincantato.

Il programma comprende: Elegy for a Lady (Sergio Marziani); La mantide (Sergio Marziani); Sgualdrina (Sergio Marziani); Una festa a sorpresa (Gabriele D’Annunzio; Fermata d’autobus ( Sergio Marziani)

Il cast è composto dagli attori e attrici del Laboratorio teatrale “I Commedianti”: Carmen Melchiorre, Concetta Liberatore, Franco Esquilino, Gaetano Piscitani, Mario Celi, Mirella Fanucci, Nilde Boccanosi, Nunzia Marasco, Rosa Capannolo, Sandra Ludovici.

A fine spettacolo, si esibirà il coro UTE “Cuorincanto”, diretto dal maestro Franco Minelli.

L’ingresso è libero.