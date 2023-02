I COMUNI DI CHIETI E TERAMO ALLA REGIONE, “I NOSTRI TERRITORI PENALIZZATI NEL TRASPORTO PUBBLICO”

CHIETI – Le modalità di gestione ed erogazione del servizio di trasporto pubblico locale sono state al centro, ieri pomeriggio, di una riunione congiunta tra i Comuni di Teramo e Chieti, rappresentati dai rispettivi Assessori con delega ai trasporti Martina Maranella e Stefano Rispoli, alla quale hanno preso parte anche gli uffici tecnici dei due enti.

Nel corso della riunione, che si è svolta a Teramo, i due amministratori hanno evidenziato come il passaggio del Tpl dalla concessione di servizio al contratto di servizio andrà di fatto a penalizzare le due realtà territoriali, che al contrario dei Comuni di Pescara e L’Aquila, dove il servizio viene svolto rispettivamente dalla Tua, società interamente pubblica, e dall’Ama, società in house, devono rapportarsi con società private rispetto le quali è più delicata l’adozione di un Pef. A questo si aggiunge il problema, ormai annoso, di un chilometraggio che le due Amministrazioni ritengono insufficiente rispetto alle reali esigenze dei territori.

“Nell’ambito di un’interlocuzione già in essere da tempo tra le due Amministrazioni Comunali – sottolineano Maranella e Rispoli – abbiamo affrontato la questione del Tpl. Una questione che parte da lontano e rispetto la quale, ancora oggi, ci troviamo ad evidenziare una disparità oggettiva di trattamento da parte della Regione che penalizza i territori di Teramo e Chieti rispetto a quelli di Pescara e l’Aquila. Crediamo che sia ora di colmare questa disparità e per questo, anche alla luce delle problematiche insite nel passaggio dalla concessione al contratto di servizi, chiediamo alla Regione la convocazione di un incontro in cui affrontare le diverse problematiche. Questo al fine di garantire alle nostre comunità il pieno diritto alla mobilità che oggi, per responsabilità non ascrivibili ai due Comuni, non viene salvaguardato”.