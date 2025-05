“I DILEMMI DELLA GRAMMATICA ITALIANA”, SABATO A PESCARA PRESENTAZIONE LIBRO DELLA PROF ZAMPONI

PESCARA – Sabato 31 maggio, alle ore 17:00, nella Sala del Risorgimento del Museo delle Genti d’Abruzzo (Pescara), si terrà la presentazione del libro “I dilemmi della grammatica italiana”, il primo prontuario firmato dalla professoressa Ludovica Zamponi, edito da Edizioni Mondo Nuovo.

Nel corso dell’incontro, l’autrice dialogherà con la Prof.ssa Mariagrazia Santilli e sarà presente anche l’editore Enrico Faricelli per un intervento introduttivo. L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione preziosa per approfondire, con rigore e leggerezza, i molteplici interrogativi che la nostra lingua continua a porre, anche a chi la conosce bene. Il volume, uscito in libreria lo scorso 25 aprile, si rivolge a chiunque voglia affinare la propria competenza linguistica – studenti, insegnanti, professionisti della comunicazione o semplici appassionati – accompagnando il lettore tra i dubbi più frequenti e gli errori più comuni dell’italiano scritto e parlato.

Organizzato in quattro sezioni tematiche (ortografia, morfologia, lessico, errori), I dilemmi della grammatica italiana si distingue per il suo approccio chiaro e pratico, l’uso di numerosi esempi e la presenza di quadri sinottici a colori che rendono la consultazione immediata e visivamente efficace. Con uno stile accessibile e coinvolgente, Ludovica Zamponi – docente e divulgatrice – firma un vademecum utile e autorevole per orientarsi con maggiore consapevolezza nella complessità (e nel fascino) della lingua italiana.

L’autrice è nata a Pescara nel 1992. Dopo la maturità classica, ha perfezionato la propria formazione nel settore delle humanae litterae conseguendo la Laurea Triennale in Lettere, con percorso formativo in Lettere Classiche, e la Laurea Magistrale in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie del mondo antico. Successivamente ammessa a frequentare la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica presso Città del Vaticano, ha conseguito il relativo Diploma di Paleografa-Archivista.

Specializzata, inoltre, in attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, è docente di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado. Conduce ricerche paleografiche e archivistiche ed è relatrice in convegni, seminari e corsi di formazione. I suoi studi vertono su ricezione dell’antico, strategie comunicative, progettazione didattica e inclusione scolastica.