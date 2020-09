I GIGANTI DEL MARE: AD ECOMOB PRESENTAZIONE DOCUMENTARIO ALLA SCOPERTA DEI TRABOCCHI DI ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA

PESCARA – Un viaggio a bordo di una barca a vela, dall’Abruzzo al Gargano, passando per il Molise, per 130 miglia nautiche alla scoperta dei trabocchi, immaginifiche macchine da pesca. Viaggio che avrà come esito e resoconto “I Giganti del Mare”, film documentario a firma di Studio Kairos di Parma.

L’ambizioso e articolato progetto, pensato per il mercato televisivo italiano e internazionale, sostenuto dalla Camera di Commercio di Chieti e Pescara, sarà illustrato dal produttore e regista Daniele Di Domenico, sabato 5 settembre nel corso della tavola rotonda “Destinazione Costa dei trabocchi”, a partire dalle ore 11.00 nel padiglione Daniele Becci del porto turistico Marina di Pescara, nell’ambito di Ecomob, l’unica expo di cultura eco sostenibile del centro-sud Italia. Si caldeggia la Vostra partecipazione.

