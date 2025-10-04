“I GIOVANI DELLA LEGA DOVREBBERO LAVORARE NEI CAMPI”: E’ POLEMICA, “ALESSANDRINI VOLEVA OFFENDERCI?”

4 Ottobre 2025 16:35

Regione - Cronaca, Lavoro, Politica

L’AQUILA – È polemica in Abruzzo dopo la puntata della trasmissione “Spoiler”, andata in onda ieri sera, 3 ottobre, su TV6, nel corso della quale Erika Alessandrini, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ha pronunciato alcune battute nei confronti dei ragazzi della Lega Giovani, suggerendo ironicamente “che dovrebbero lavorare nei campi a raccogliere pomodori o in cantiere come muratori”.





Al centro della trasmissione i giovani e il lavoro, tema che ha visto l’intervento in studio anche del segretario abruzzese e capogruppo della Lega in Consiglio regionale Vincenzo D’Incecco.

“Le parole della Alessandrini – replica oggi in una nota Giada Di Muzio, coordinatrice della Lega Giovani Abruzzo – non ci hanno offeso, anzi ci rendono ancora più orgogliosi del lavoro che svolgono tanti italiani. I lavoratori impegnati nei campi o nei cantieri sono il simbolo del sacrificio quotidiano e del sudore che tengono viva la nostra economia”.





“Il lavoro, qualunque esso sia, merita rispetto e va difeso in ogni sua forma. Anche la mansione più umile rappresenta il motore della nostra società. Come si dice, ‘il lavoro nobilita l’uomo’, e noi della Lega Giovani vogliamo portare avanti questo messaggio con forza e convinzione”.

La coordinatrice dei giovani leghisti abruzzesi rivendica, dunque, “la dignità di chi ogni giorno lavora duramente, sottolineando come “proprio dai sacrifici dei giovani passi la crescita del Paese”.

