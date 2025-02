I GIOVANI DEMOCRATICI: “IL SINDACO DI MONTESILVANO VUOLE DELEGITTIMARE L’OPPOSIZIONE”

MONTESILVANO – “Denunciamo con forza l’ennesimo tentativo della maggioranza che sostiene il sindaco Ottavio De Martinis di soffocare il dibattito democratico e di delegittimare il nostro ruolo di opposizione in consiglio comunale. Dopo mesi di ostruzionismo e mancato rispetto delle regole istituzionali nei confronti delle forze di minoranza, assistiamo ora a un vero e proprio capovolgimento della realtà: la maggioranza, incapace di rispondere nel merito alle legittime critiche dell’opposizione, cerca di criminalizzare il dissenso con accuse strumentali e infondate”.

Lo scrive in una nota Emanuele Castigliego, Vicesegretario provinciale GD Pescara. “È inaccettabile – prosegue – che consiglieri democraticamente eletti, colpevoli solo di svolgere il proprio ruolo con serietà e determinazione, vengano etichettati come disturbatori dell’ordine istituzionale. È ancora più grave che si arrivi a ipotizzare perfino l’intervento delle forze dell’ordine per limitare la dialettica consiliare. Un atteggiamento autoritario e intollerabile, che conferma l’imbarazzo della maggioranza di fronte a questioni politiche e amministrative su cui non vuole dare risposte. Denunciamo con forza il comportamento del sindaco e della sua amministrazione, che anziché garantire un dibattito democratico, sceglie la via della repressione e della delegittimazione dell’opposizione. La richiesta di risorse e strumenti per poter lavorare in maniera adeguata, come fatto dalla capogruppo del PD Manuela Natale, non è un capriccio ma un diritto riconosciuto dalle istituzioni. Non ci faremo intimidire da chi vuole trasformare le istituzioni in un monologo di potere, e continueremo a difendere il diritto dei cittadini a un’amministrazione che risponda delle proprie scelte”.