I GIOVANI DEMOCRATICI SU “FLOTILLA”: GILENO, “SAREMO A TUTTE LE INIZIATIVE SOLIDALI IN ABRUZZO”

PESCARA – “Domani, 4 settembre, come Giovani Democratici d’Abruzzo saremo a Vasto nel chietino per partecipare alla manifestazione di sostegno alla Global Sumud Flotilla, promossa dall’associazione Impatto e il 6 parteciperemo anche alle manifestazioni organizzate dalla CGIL a Pescara, Teramo, Avezzano (L’Aquila) per accompagnare questa impresa umanitaria senza precedenti” sostiene il segretario regionale Saverio Gileno.

“L’umanità non è un’opinione ed essere umani significa scegliere ogni giorno da che parte stare, e noi scegliamo la giustizia. Per questo supportiamo domani la Global Sumud Flotilla, un’unione di pacifisti e attivisti, provenienti da 80 Paesi, che con coraggio hanno deciso di salpare da Barcellona e Genova e domani, 4 settembre, dalla Sicilia, per dirigersi poi verso Gaza – rimarca Gileno – . Una missione non violenta e perfettamente legale, per rompere l’isolamento della popolazione palestinese. Da 11 mesi di assedio a Gaza, i dati delle Nazioni Unite parlano di oltre 40.000 morti, in gran parte civili, donne e bambini, e circa 250 giornalisti uccisi. Numeri che raccontano una tragedia umanitaria inaccettabile, un genocidio senza mezzi termini. Per questo sosteniamo la Flotilla: non possiamo rimanere indifferenti di fronte a un popolo a cui viene negato persino il diritto a vivere, con violazione dei diritti umani, migliaia di vite spezzate e la volontà di cancellazione di un popolo”.