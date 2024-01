I GIOVANI LEGHISTI PESCARESI LANCIANO D’INCECCO E SULPIZIO: “IN REGIONE PER ALTRI 5 ANNI”

PESCARA – In un Teatro Circus stracolmo, è stata aperta ieri la campagna elettorale di Vincenzo D’Incecco e Daniela Sulpizio, candidati della Lega Pescara alle prossime elezioni regionali del 10 Marzo.

Presenti anche i ragazzi della Lega Giovani, certi della conferma del proprio partito.

“La numerosissima presenza all’evento di ieri – dichiara Giada Di Muzio, Coordinatrice provinciale dei giovani leghisti – dimostra che Pescara e la provincia tutta è pronta ad affrontare questi mesi di campagna elettorale insieme a noi. La Lega Giovani Pescara farà la propria parte al fianco di tutte le donne e gli uomini candidati nella lista Lega, avviando un percorso di condivisione e di ascolto con tutto il mondo giovanile, sempre al centro delle azioni di governo della Lega. Siamo ad un passo da raggiungere un risultato storico per la regione: la riconferma della Lega e del centro-destra, sinonimo di stabilità e buon governo per altri 5 anni.”