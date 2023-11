I LEGGENDARI MANHATTAN TRANSFER IN CONCERTO IL 22 NOVEMBRE AL TEATRO MASSIMO DI PESCARA

PESCARA – Il concerto con l’orchestra del “Big Farewell Tour” che i Manhattan Transfer stanno portando in giro per il mondo a conclusione della loro cinquantennale carriera è un evento unico e irripetibile, l’ultima occasione di ascoltare un gruppo che ha scritto la storia della musica mondiale in diversi stili musicali, passando dal jazz al Pop sempre con incredibili risultati artistici. L’ultimo Grammy award vinto dal leggendario gruppo vocale è stato loro attribuito proprio per gli arrangiamenti orchestrali del loro straordinario repertorio, arrangiamenti innovativi e raffinatissimi che propongono una sonorità unica e originale.

Ascoltare i Manhattan Transfer il 22 novembre, alle 21,15, al teatro Massimo di Pescara, è quindi un’esperienza rara e preziosa poiché saranno soltanto due le date in Italia che il gruppo farà con l’orchestra, la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori. The Manhattan Transfer hanno raggiunto un’incomparabile carriera con hit nel jazz e nel pop, un’eredità che definisce il gruppo in occasione del suo 50° anniversario. Il leggendario quartetto ha vinto 11 Grammy Awards, più di 20 nominations ed è stato inserito nel Vocal Group Hall of Fame. Le loro performance dinamiche e lo stile, li hanno portati a diventare uno dei gruppi più iconici nel mondo. Con una longeva creatività, energia e gioia per la musica, il gruppo ha guadagnato un posto nel pantheon dell’industria dello spettacolo.

Riconosciuti con il loro sound unico, The Manhattan Transfer hanno inoltre registrato con un impressionante numero di artisti come Tony Bennett, Bette Midler, Smokey Robinson, Laura Nyro, Phil Collins, B.B. King, Chaka Khan, James Taylor, Frankie Valli. Con concerti sold-out in tutto il mondo, The Manhattan Transfer continuano a portare in giro le loro straordinarie melodie e voci, ad un pubblico sempre nuovo abbracciando varie generazioni.