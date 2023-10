I LOVE ABRUZZO: CIONDOLO AGLIO ROSSO IN ARGENTO E SMALTO PRESENTATO A SULMONA

L’AQUILA – Il ciondolo dell’aglio rosso di Sulmona stupisce e affascina la Valle Peligna e l’intero Abruzzo. Il monile, che fa parte della collezione I Love Abruzzo del maestro orafo Giuliano Montaldi, è stato presentato ieri nell’Abbazia Celestiniana di Santo Spirito al Morrone a Sulmona.

L’evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, produttori e cittadini, è stato organizzato dal maestro Montaldi in collaborazione con il Consorzio produttori aglio rosso di Sulmona.

Prima di svelare a tutti il nuovo ciondolo, che è stato realizzato in argento e smalto con le tuniche esterne di colore bianco e quelle dei bulbilli di colore rosso porpora, il maestro Montaldi ha voluto ricordare a tutti l’importante valore artistico e artigianale delle sue creazioni che nascono da un profondo studio e una ricerca continua sulle tradizioni, i luoghi, gli usi e costumi abruzzesi.

“Sono stato onorato di aver presentato l’aglio rosso di Sulmona, il 32esimo simbolo della collezione I Love Abruzzo, nell’imponente Abbazia Celestiniana di Santo Spirito a Morrone, Sulmona”, ha raccontato al termine dell’iniziativa Montaldi, “il territorio della Valle Peligna, così ricco di storia, cultura, e tradizioni, mi aveva già dato spunto per realizzare ben due simboli della linea I Love Abruzzo: Ovidio e la moneta di Corfinio. Ancora una volta, la Peligna Sulmona mi ha ispirato per creare questo ciondolo, realizzato in smalto rosa: provocatorio, elegante e raffinato”.

Montaldi, che ha parlato al lungo di come è nata l’idea dell’aglio rosso, ringraziando il Consorzio e tutti coloro che hanno dato il loro contributo ha annunciato che presto ci saranno altre novità nel suo laboratorio ispirate ovviamente dalle eccellenze dell’Abruzzo.

“È stata un’importante mattinata per la quale desidero ringraziare”, ha concluso Montaldi, “il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, la consigliera regionale Antonietta La Porta, la consigliera del comune dell’Aquila Stefania Pezzopane, la consigliera del comune di Sulmona Antonella La Gatta, la presidente del Consorzio produttori aglio rosso di Sulmona, Stefania Baldassarre, il consigliere del Consorzio Bruno Rosso, la produttrice del marchio “AquiLana” Valeria Gallese e tutti i miei collaboratori. Un ringraziamento particolare va ai produttori che grazie al loro instancabile lavoro ci arricchiscono con uno dei prodotti più usati sulle nostre tavole”.