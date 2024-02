I LOVE ABRUZZO: ECCO IL CRISTALLO DI NEVE DEL MAESTRO ORAFO MONTALDI, “CELEBRATE NOSTRE BELLEZZE”

OVINDOLI – “Una bellissima giornata in un luogo magico per presentare il nostro 33esimo simbolo, il cristallo di neve”.

Grande partecipazione al rifugio Chalet anfiteatro Monte Magnolia di Ovindoli (L’Aquila) per la presentazione del nuovo simbolo ideato dal maestro orafo Giuliano Montaldi che ha deciso di arricchire la sua collezione “I love Abruzzo” con cinque fiocchi di neve dedicati alle cinque stazioni sciistiche del territorio.

Sono ispirati ai fiocchi di neve, dei cristalli in argento con i nomi delle mete preferite dagli sciatori: Ovindoli, Campofelice, Pescasseroli, Campo Imperatore e Roccaraso.

“L’Abruzzo è una terra ricca di storia, di luoghi simbolo e di bellezze naturalistiche – ha spiegato il maestro orafo Montaldi – per questo dopo aver omaggiato eccellenze di casa nostra non potevo rendere onore anche alla neve e a quelle località che ogni anno accolgono migliaia e migliaia di turisti da tutta Italia e da tutta Europa mettendo in bella mostra la nostra regione”.

“A breve uscirà il prossimo simbolo, molto particolare che sicuramente genererà molta curiosità”, ha anticipato Montaldi.

Il sindaco di Ovindoli, Angelo Ciminelli, ha ringraziato il maestro orafo “per aver ideato questo simbolo che ci rappresenta e per averlo presentato qui. L’artigianato è molto importante per la nostra Amministrazione comunale e abbiamo raccolto volentieri l’apprezzato invito di un amante della montagna come Montaldi”.