“I LUOGHI DEL CUORE” FAI: LA GROTTA DEL CERVO DI CARSOLI AL PRIMO POSTO IN ABRUZZO

PESCARA – La Grotta del Cervo – Riserva naturale di Pietrasecca a Carsoli (L’Aquila), il Convitto Nazionale Melchiorre Delfico a Teramo, il Santuario della Madonna d’Appari a L’Aquila, il Ponte “Nascosto” a Civitatomassa frazione di Scoppito (L’Aquila) e la Chiesa di San Leucio a Rocca di Mezzo (L’Aquila).

Questi i primi cinque luoghi più votati in Abruzzo nell’ambito della dodicesima edizione del censimento nazionale Fai “I luoghi del cuore”.

Il censimento, dedicato alla cura e alla valorizzazione dei luoghi italiani più amati, si chiude a livello nazionale con 2.316.984 voti raccolti. I promotori parlano della “conferma che il programma, promosso da Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo, rappresenta il più importante ed efficace strumento di partecipazione diretta dei cittadini alla tutela del patrimonio del Paese.

All’adesione delle singole persone si è accompagnata infatti quella delle comunità: 196 registrate in tutta Italia, sotto forma di associazioni e comitati spontanei, ma anche Comuni e Parrocchie”.

Al livello nazionale, al primo posto c’è il Santuario Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato (Asti), al secondo la Fontana Antica di Gallipoli (Lecce) e al terzo la Chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro, Lerici (La Spezia).

In questa edizione sono ben 221 i luoghi – mai così tanti – ad aver superato la soglia minima di 2.500 voti che garantisce la possibilità di partecipare al Bando. Mai così tanti, inoltre, i luoghi che hanno superato i 10.000 voti, che si trovano in ben 13 diverse regioni: numeri da record, mai raggiunti in precedenza.