FRISA – Dopo il grande successo della XIV edizione della Festa dell’Olio Nuovo, la Proloco Frisa (Chieti) organizza i Mercatini di Natale.

L’appuntamento è per il 2 e 3 dicembre 2023 nel centro storico di Frisa per assaporare la magia del Natale con tantissime creazioni, sapori, musica e sorprese per adulti e bambini.