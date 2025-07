“I MURI RACCONTANO, I GIOCHI DI UNA VOLTA”: AD AZZINANO OTTO NUOVI MURALES

TERAMO – Con il convegno di ieri si è concluso l’edizione del venticinquennale del progetto “i muri raccontano … i giochi di una volta” di Azzinano di Tossicia che per una settimana ha visto impegnati otto pittori per le vie del paese.

Amedeo Marchetti di Trento ha realizzato un villaggio con donna e pecore sotto un cielo attraversato da cento stelle cadenti; Carmen Crisafulli che nei suoi quadri rappresenta di solito la donna ha realizzato una donna cha raccoglie la frutta; Salvo Caramagno, pittore attento alla storia locale, ha realizzato un brigante, in ricordo delle vicende drammatiche che hanno attraversato il territorio abruzzese e meridionale, nei primi anni dell’Unità d’Italia; Damiano Valbusa che da qualche tempo preferisce rappresentare immagini del mondo animale e vegetale, una fantasmagoria di uccelli, fiori e piante; Dino Fiorini un quadro in stile Amarcord felliniano; Liberio Furlini bambini verso il futuro; Franco Mora che porta il suo vascello pirata in giro per il cielo trainato da un aquilone; Iago Barbieri, la nostalgia dei giochi di una volta.

Opere che andranno ad arricchire il patrimonio artistico della comunità di Azzinano e del Museo di Tossicia.

Il convegno ha esaminato i vari aspetti collegati ai murales, avvalendosi della competenza dell’architetto Dino Di Vincenzo, del professor Franco Fiorillo e del Direttore del Museo delle Genti del Gran Sasso Giuliano Di Gaetano, che hanno dissertato sulla poetica “del sogno” di Annunziata Scipione, sul rapporto tra arte e teritorio e sulla particolare e vincente tematica dei giochi di una volta.

Alla presenza del primo cittadino Franco Tarquini, sindaco di Tossicia, che ha consegnato la targa del XXV° a ogni pittore, di Camillo D’Angelo, presidente della provincia, di Marco Di Nicola, presidente del Bim e di Giovanni Schiappa, consigliere d’amministrazione del Gal.

Sotto la regia attenta e ironica di un Umberto Braccili come sempre dinamico e coinvolgente.

L’appuntamento è per l’anno prossimo, il primo del … cinquantennale! Intanto procede il programma estivo di visite guidate che è possibile prenotare tramite il sito “imuriraccontano.it”. A breve la pubblicazione del libro Il Paese dei Giochi di una Volta 2 – Un Paese a parte.