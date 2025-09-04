I PARRUCCHIERI ACADEMY: OPEN DAY IL 22 SETTEMBRE. SCUOLA DELL’AQUILA GIÀ IN LINEA CON NUOVA LEGGE

L’AQUILA – È in programma per lunedì 22 settembre l’open day dell’Academy de I Parrucchieri, il centro di formazione professionale dell’Aquila dedicato alla preparazione di nuovi parrucchieri e barbieri.

L’incontro è rivolto a tutti coloro che sono interessati a intraprendere un percorso formativo nel settore, di età minima 16 anni. Durante la giornata sarà possibile visitare gli spazi dell’accademia, incontrare lo staff e ricevere tutte le informazioni sul piano di studi.

L’iniziativa arriva in un momento di cambiamento per il settore. Il Consiglio dei ministri ha approvato ad agosto un disegno di legge che introduce l’obbligo di sostenere un esame nazionale di abilitazione per esercitare le professioni di parrucchiere ed estetista. Il provvedimento, se convertito in legge, entrerà in vigore dal 2026.

Il nuovo sistema mira a uniformare gli standard formativi sul territorio nazionale e ad alzare il livello di preparazione tecnica e professionale degli operatori. Secondo la nuova norma, non sarà più possibile esercitare la professione senza una qualifica certificata e un esame finale.

Per l’accademia de I Parrucchieri, già attiva dal 2008, non ci saranno cambiamenti. Il percorso formativo, infatti, è da sempre strutturato secondo criteri riconosciuti a livello europeo.

“Siamo in linea con quello che la normativa richiederà tra un anno – ha spiegato il titolare Alessandro Conversi – formiamo professionisti da subito, con un diploma riconosciuto a livello internazionale secondo gli standard inglesi HABIA. Consegniamo una qualifica VTCT, già valida in tutto il mondo.”

Ad oggi, l’Academy ha formato oltre 130 professionisti. Il prossimo anno accademico riprenderà ufficialmente il 15 settembre con le classi già attive, mentre i nuovi allievi del primo livello inizieranno a ottobre. Conversi ha sottolineato che “chi vuole iniziare un percorso serio deve scegliere strutture che garantiscono una formazione completa e titoli spendibili nel mercato del lavoro”.

Il percorso proposto dalla scuola dell’Aquila è flessibile e permette anche a chi lavora di conciliare impegni professionali e studio.

“L’open day – ha aggiunto Conversi – è l’occasione per incontrarci di persona, chiarire ogni dubbio e vedere da vicino come si svolge la formazione”.

Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo un messaggio WhatsApp al numero +39 349 230 1697. L’evento si svolgerà nella sede de I Parrucchieri Academy, a L’Aquila.