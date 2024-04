I RAGAZZI DI MARSICA SHARING INVITATI DALL’EUROPARLAMENTARE DE BLASIS IN UN CONVEGNO A BRUXELLES

AVEZZANO -“Creare un futuro sostenibile per la Marsica e per tutto il territorio abruzzese, aiutando i nostri ragazzi a restare per sviluppare il nostro territorio, è un punto portante di tutta la mia attività parlamentare. Per questo è stato un vero piacere per me ospitare in un convegno al Parlamento Europeo i ragazzi di Marsica Sharing – promotori dell’innovazione nel territorio – e un gruppo di ragazzi abruzzesi.” Afferma l’On. Elisabetta De Blasis a seguito dell’incontro “Insieme per il futuro della Marsica e dell’Abruzzo” tenutosi ieri nelle sale del Parlamento a Bruxelles.

“Questo incontro è stato un momento di particolare importanza per avere un confronto in merito alle opportunità che i fondi europei possono offrire al territorio e per presentare questa giovane e promettente associazione, che promuove progetti e startup innovative nate dal territorio, al mondo delle istituzioni. L’evento è stato anche l’occasione per questi ragazzi di visitare il Parlamento Europeo e per osservarne da vicino le dinamiche. “Conclude l’On. De Blasis.