I SOLISTI AQUILANI: PRESENTAZIONE OTTAVA EDIZIONE DELLA RASSEGNA “MUSICA PER LA CITTA'”, LA DIRETTA

L’AQUILA – I Solisti Aquilani hanno indetto per oggi alle 10.30 una conferenza stampa di presentazione della ottava edizione della rassegna “Musica per la Città” 2020-2021.
Abruzzoweb segue in diretta l’evento.
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