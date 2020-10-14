I SOLISTI AQUILANI: PRESENTAZIONE OTTAVA EDIZIONE DELLA RASSEGNA “MUSICA PER LA CITTA'”, LA DIRETTA

14 Ottobre 2020 09:51

L’AQUILA – I Solisti Aquilani hanno indetto per oggi alle 10.30 una  conferenza stampa di presentazione della ottava edizione della rassegna “Musica per la Città” 2020-2021.

Abruzzoweb segue in diretta l’evento.




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