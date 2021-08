I TESORI DEL VENERDI’ SANTO , “L’AQUILA SVELATA”: MOSTRA ALLA CASA D’ASTE GLIUBICH”

L’AQUILA – Come in programmazione tra le iniziative culturali della 727a Perdonanza Celestiniana, dal 23 agosto al 12 settembre, nell’ambito del progetto Restart, valorizzazione del complesso monumentale di San Bernardino a L’Aquila e dei tesori d’arte sacra e contemporanea, all’esposizione temporanea in programma da domani, 23 agosto 2021 nella basilica di San Bernardino, l’iniziativa dell’associazione Cavalieri del Venerdì Santo, si articolerà ‘su due polmoni’ grazie alla partnership con la Casa d’aste Gliubich, che in concomitanza ha organizzato a Palazzo Cipolloni-Cannella, la Mostra dal titolo ‘L’Aquila svelata’.

Nella mostra, ad ingresso libero, di arte sacra moderna e contemporanea, organizzata dalla Casa d’aste Gliubich, in collaborazione con l’Associazione Cavalieri del Venerdì Santo e con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti L’Aquila, visitabile dal 23 agosto al 12 settembre 2021, saranno esposti i tesori della Processione del Venerdì Santo, che testimoniano il genio di Remo Brindisi e di artisti di fama nazionale e internazionale a lui vicini, come Lucio Fontana e Giò Pomodoro.

In particolare, presso la Casa d’aste Gliubich, potranno essere visti da vicino, per la prima volta dalla loro realizzazione, la Corona della Madre Addolorata, l’Angelo col calice, l’aureola del Cristo Morto, il Cuore dell’Addolorata, il Fregio metallico degli evangelisti e il Simulacro del dolore.