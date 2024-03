I VERTICI REGIONALI DI BPER RICEVUTI IN MUNICIPIO DAL SINDACO DI TERAMO

TERAMO – Il direttore regionale Centro Est di BPER Banca, Giuseppe Marco Litta, ha incontrato nei giorni scorsi, nella sede del Comune, il sindaco di Teramo e presidente Anci Abruzzo, Gianguido D’Alberto, per un confronto sui temi dello sviluppo economico e della crescita del territorio.

Nel corso dell’incontro è stato presentato alla municipalità il nuovo responsabile della filiale di Teramo, Andrea Maravalli, accompagnato dal responsabile territoriale Retail Marche Sud Abruzzo Nord BPER, Domenico Luciani. “Si è trattato di un colloquio cordiale e proficuo”, ha dichiarato il direttore regionale Centro Est, Giuseppe Marco Litta “incentrato sull’attenzione e la vicinanza di BPER nei confronti della città di Teramo e dell’intero comprensorio. Il sindaco D’Alberto, nel sottolineare la crescita economica e sociale della città ha apprezzato la disponibilità della Banca, in relazione all’impegno e ai servizi offerti al mondo imprenditoriale locale e alle famiglie. Servizio che stiamo ulteriormente implementando attraverso specializzazione, consulenza e innovazione. Un ruolo che per BPER si traduce”, conclude Litta, “in volano economico e di coesione sociale”.

Il neodirettore della filiale teramana, Andrea Maravalli, ha posto l’accento “sull’impegno di BPER per affermarsi, sempre più, quale punto di riferimento nell’interlocuzione locale, con la clientela e le famiglie”. “L’obiettivo del nostro tempo, che poi è quello del PNRR, è quello di accorciare le distanze e sanare i divari territoriali e sociali – ha dichiarato il sindaco D’Alberto – e questo deve tradursi anche nel garantire gli stessi servizi in tutte le realtà locali. Combattere lo spopolamento delle aree interne, puntare a uno sviluppo integrato, favorire gli investimenti, è di vitale importanza e in quest’ottica il ruolo di banche come BPER è fondamentale per accompagnare la crescita del territorio”.