ICSA L’AQUILA: CARTELLONE NATALIZIO 2025-2026, PROPOSTE ENTRO IL 2 DICEMBRE

L’AQUILA — L’Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune dell’Aquila “Cardinale Corradino Bafile” informa che c’è tempo fino alle ore 10 di martedì 2 dicembre 2025 per presentare le proposte di eventi da inserire nel Cartellone Natalizio dedicato alle prossime festività.

Le iniziative presentate – si legge in una nota – saranno realizzate all’interno della struttura nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, e potranno riguardare attività in ambito musicale, teatrale, coreutico, letterario, oltre a rassegne, presepi, cori natalizi e altri momenti di socialità, cultura e svago rivolti agli ospiti del Centro.

Possono inoltrare la richiesta:

– Enti pubblici, Associazioni, Comitati e Organismi con sede nel Comune dell’Aquila ed operanti sul territorio comunale;

– Enti pubblici, Associazioni, Comitati e Organismi con sede in altri Comuni, purché le attività proposte siano rivolte al beneficio degli ospiti della struttura.

L’inserimento nel cartellone non dà diritto ad alcun contributo economico né comporta obblighi per l’Istituzione Centro Servizi per Anziani.

È prevista esclusivamente la concessione gratuita di sale e spazi interni, nonché di materiali e attrezzature nella disponibilità della struttura.

La domanda, completa della documentazione indicata nel bando, dovrà essere inviata entro il termine stabilito all’indirizzo e-mail: amministrazione@istituzionecsa.it..

Il dettaglio degli adempimenti richiesti, la modulistica e tutte le ulteriori informazioni sono disponibili nell’avviso pubblicato sul sito dell’Istituzione, nella sezione “Avvisi”, al seguente link: https://agendadigitale.comune.laquila.it/SIGEDAQ/impostazioni/amministrazione_trasparente.nsf/amministrazione_trasparente.xsp?action=openDocument&documentId=212A931C24846292C1258D460043DAC0