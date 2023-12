IDEE INNOVATIVE DI IMPRESA PER IL PNALM: BANDO REGIONALE FINO AL 20 FEBBRAIO RIVOLTO AGLI UNDER 35

L’AQUILA – C’è tempo fino alla mezzanotte del 10 febbraio 2024 per partecipare al concorso “Nuove idee di Business per il PNALM”: l’iniziativa, promossa dal Consiglio regionale dell’Abruzzo e dal “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”, che si propone come stimolo alla creatività imprenditoriale allo scopo di valorizzare le idee innovative d’impresa da realizzare all’interno dell’area del Parco. Al bando potranno partecipare i cittadini fino a 35 anni compiuti, singoli o in gruppo, residenti in uno dei dodici Comuni abruzzesi ricadenti nei territori PNALM.

I Comuni, tutti dell”aquilano, coinvolti sono: Alfedena, Barrea, Bisegna, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Opi, Ortona dei Marsi, Pescasseroli, Scanno, Villavallelonga e Villetta Barrea. Una commissione valuterà le Startup presentate secondo i criteri stabiliti nel bando, stilando una graduatoria. I migliori dieci progetti selezionati riceveranno un premio di 2.000 euro ciascuno; un contributo utile per dare impulso e concretezza alle iniziative proposte. Per partecipare sarà necessario compilare il modello di iscrizione disponibile sul sito istituzionale del Consiglio, al link https://www.crabruzzo.it/avvisi/concorso-di-idee-nuove-idee-di-business-nel-pnalm o, in alternativa, scaricabile dal Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo, serie speciale n. 209 del 6 dicembre 2023.

La presentazione delle candidature dovrà avvenire esclusivamente via PEC all’indirizzo [email protected], entro le ore 24:00 del 10 febbraio 2024. Al modulo di iscrizione devono essere allegati una dettagliata descrizione del progetto, un business plan e i documenti d’identità dei proponenti. Il progetto, finanziato dal Consiglio regionale, fa parte delle iniziative che celebrano i cento anni dall’istituzione del “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”.