“IDENTITA’ E DEMOCRAZIA”, LA LEGA IN EUROPA: INTERVISTA A DE SANTIS, LA DIRETTA

L’AQUILA – Intervista streaming alle ore 12 al vice coordinatore nazionale della Lega giovani, Francesco De Santis, assessore comunale all’Urbanistica dell’Aquila e portavoce del partito in Abruzzo, che ha preso parte all’incontro a Roma dei giovani del gruppo Identità e democrazia, espressione della Lega in Europa.

La conferenza dal titolo ‘Embrace our heritage to build our future’, è stata aperta dall’intervento del deputato leghista Luca Toccalini che è anche responsabile dei giovani del partito.

Presenti tra gli altri, il presidente dei giovani Repubblicani di New York, Gavin Wax; il direttore dei Republicans for national renewal, Mark Ivanyo; la responsabile esteri degli ungheresi di Fidelitas, Dora Hidas e il presidente di Chega, il portoghese André Ventura. Nella sala verrà proiettato un videomessaggio del rappresentante del Knesset ed esponente di Likud, Ariel Kallner, impossibilitato a raggiungere l’Italia a causa della crisi in Medioriente