IDROGENO, D’ERAMO (LEGA): “GRAZIE A SALVINI 1,89 MLN PER STAZIONE RIFORNIMENTO IN ABRUZZO”

L’AQUILA – “Grazie al Mit, guidato da Matteo Salvini, 1.893.700 euro all’Abruzzo per la realizzazione di una stazione di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile ad Avezzano”.

Così, in una nota, il coordinatore della Lega in Abruzzo e sottosegretario Luigi D’Eramo: “Quella del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini continua a confermarsi una politica del fare che offre costantemente concrete risposte per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, da Nord a Sud”.