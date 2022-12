PESCARA – Ben 25 milioni di euro per costruire all’interno di aree industriali e dismesse un impianto di produzione di idrogeno. Finanziamento ottenuto tramite il “piano di ripresa” di 500 milioni di euro del Ministero della Transizione Ecologica. Soddisfatto l’assessore regionale Nicola Campitelli.

A puntare sull’idrogeno, con una specifica missione all’Expo di Dubai, è in abruzzo Agenzia regionali attività produttive (Arap)

“In Abruzzo sarà costruito il primo impianto che produrrà idrogeno verde con capacità comprese tra 1 e 10 MW. Questo è un valido sostegno all’economia regionale, alle tante imprese che vedranno una diminuzione dei costi energetici, specialmente quello del metano, ed è un volano per l’occupazione su tutto il territorio”.

“La nostra regione ha presentato moltissimi progetti ed è tra le più finanziate in Italia per passare da un modello di economia lineare a quello circolare, più efficiente, utilissimo per contrastare i cambiamenti climatici. Sul tema – conclude Campitelli – abbiamo portato a casa circa 100 milioni di euro per valorizzare l’Abruzzo. Pragmatismo e idee concrete sono le parole chiave del buon governo di centrodestra”.