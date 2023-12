IDROGENO VERDE: ACCORDO EDISON E GIG PER PRODUZIONE NEL POLO CHIMICO DI BUSSI

PESCARA – Edison, il più antico operatore energetico d’Europa che quest’anno festeggia il 140° anniversario dalla sua Fondazione, e GIG – Gestioni Industriali Group – holding che investe in società produttive di chimica di base elettrolitica, hanno sottoscritto una Lettera di Intenti per accelerare il processo di decarbonizzazione dei siti GIG in Sardegna e Abruzzo.

La collaborazione è finalizzata allo sviluppo di progettualità per la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di idrogeno verde, con lo sviluppo congiunto di impianti di idrogeno alimentati da impianti rinnovabili nei siti produttivi Chimica Assemini a Assemini in provincia di Cagliari e Chimica Bussi a Bussi sul Tirino in provincia di Pescara.

Le aree industriali a Bussi su Tirino, oltre ad essere interessate anch’esse da cicli produttivi basati sul processo di elettrolisi, sono già oggetto di un importante progetto di stoccaggio di idrogeno tramite bombole e sviluppo delle sue applicazioni nei settori della mobilità, dell’immissione in rete gas e della produzione di intermedi sostenibili per polimeri. Entrambe i siti sono dotati di grandi aree già predisposte all’ulteriore sviluppo delle produzioni elettrolitiche e chimiche.

“Questa importante collaborazione con un leader nel campo delle energie rinnovabili permetterà a GIG di puntare a conseguire, tra i primi nel settore della chimica di base, la neutralità carbonica del proprio portafoglio di prodotti attuali e futuri, ha detto Domenico Greco, co-fondatore e Ceo di GIG (Gestioni Industriali Group) subito dopo la firma con Edison.

Per poi aggiungere: “Sono convinto che questo consentirà allo stesso tempo ai nostri stabilimenti in Sardegna e Abruzzo di diventare dei poli strategici di aggregazione di iniziative di ricerca, sviluppo e produzione nel campo dell’idrogeno verde e dei suoi principali vettori chimici, come l’ammoniaca”.

«”dison è al fianco delle realtà industriali di ogni tipo di settore – dichiara Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison – Le accompagniamo nel loro percorso di decarbonizzazione, facendo leva sul Know-how e le competenze in ambito energetico, acquisite in 140 anni di storia, e potendo contare sui nostri asset di energia da fonti rinnovabili distribuiti su tutto il territorio nazionale. A ciò si aggiunge la capacità di offrire soluzioni su misura per la decarbonizzazione di ogni singolo cliente e settore, sviluppando progettualità che mettono in campo anche tecnologie innovative come l’idrogeno”.